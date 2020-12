Ook Charles en Camilla blijven thuis met kerst

Het is wel de verwachting dat het stel ergens in de kerstvakantie een keer op bezoek gaan bij koningin Elizabeth en prins Philip. Ook zal Camilla haar familie ergens in de vakantie bezoeken.

Eerder op de dag werd al bekend dat koningin Elizabeth en prins Philip de kerst dit jaar niet traditiegetrouw op het landgoed Sandringham gaan vieren. Het bejaarde echtpaar gaat voor ’rustige’ feestdagen in Windsor Castle.

Kort voor de kerst komt de koninklijke familie normaal gesproken samen voor een lunch op Buckingham Palace, om daarna te verzamelen in Sandringham. De Britse vorstin verbleef de afgelopen maanden al vooral in Windsor Castle, waar een ’gezondheidsbubbel’ rond haar is gevormd.