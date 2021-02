The Simpsons-schrijver Marc Wilmore (57) overleden

„Mijn lieve, lieve broer, Marc Edward Wilmore, is gisteravond overleden aan het coronavirus en andere aandoeningen die hem jarenlang enorm veel pijn hebben bezorgd”, schrijft Larry. „Mijn broer was de aardigste, liefste, grappigste engel die ik heb gekend. Ik hou van je.”

Ook schreef Marc voor de animatieseries In Living Color, The PJs en F Is For Family. In 2002 werd hij een vaste schrijver bij de animatieserie en schreef tot 2015 twaalf afleveringen. Voor ’Eternal Moonshine of the Simpsons Mind’ won hij in 2008 een Emmy Award.