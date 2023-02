Lange Frans beboet voor mishandeling

Op 29 oktober 2022 reed Frans Frederiks, zoals de rapper heet, bij de ingang van de luchthaven op een busbaan. Toen een verkeersregelaar hem hier op wees, ontstond er een handgemeen waarna de rapper staande werd gehouden door de marechaussee.

Gewond

Frans zou de verkeersregelaar een duw gegeven hebben waarbij de man met zijn schouder op een stoeprand kwam. Als gevolg van die valpartij had hij naar eigen zeggen zoveel pijn dat hij behandeld moest worden in het ziekenhuis. Volgens de rapper zelf waren die claims aangedikt.

Het OM Noord-Holland onderzocht de zaak en concludeerde dat er voldoende grond is Frederiks een geldboete van 400 euro op te leggen. Een woordvoerder laat aan de Telegraaf weten dat de zaak ’vanwege de geringe ernst niet via een dagvaarding op een openbare zitting is behandeld’ en dat de hoogte van de boete zonder rechter is bepaald via een zogeheten strafbeschikking.