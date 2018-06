Spacey-film begin januari in Nederlandse bios

Eerder meldde Sony wel al dat de Oscarcampagne die gepland stond om Spacey een derde beeldje te bezorgen, is geschrapt. De acteur speelt oliebaron Jean Paul Getty van wie in 1973 de kleinzoon werd gekidnapt. Getty weigerde het losgeld te betalen; pas als de ontvoerders het oor van zijn kleinzoon opsturen, gaat hij overstag. De tiener komt vrij, maar raakt later aan de drugs. Hij sterft daarna aan een overdosis.

Spacey kwam een week geleden onder vuur te liggen toen een acteur stelde in 1986 door hem aangerand te zijn. Zender Netflix heeft zijn handen van Spacey afgetrokken. Als hitserie House of Cards doorgaat, zal dat zonder zijn personage zijn. Ook hebben zijn agent en manager zich van Spacey gedistantieerd. Inmiddels hebben zich meerdere acteurs gemeld die zeggen seksueel lastiggevallen te zijn door de tweevoudig Oscarwinnaar.

De vertoning van All the Money in the World op het American Film Institute, als eerbetoon aan regisseur Ridley Scott, is geschrapt. Er stond voor Nederlandse journalisten later deze week een persvoorstelling gepland, maar deze is ook geschrapt.