Snollebollekes-zanger Rob Kemps aan de slag bij Talpa

Hij zal vooral actief zijn voor SBS6, onder meer als presentator en mede-ontwikkelaar van programma’s.

„Mijn gevoel bij Talpa Network was vanaf de eerste minuut formidabel”, vertelt Rob over zijn nieuwe avontuur. „Ik zie deze stap als een unieke kans om mijn talenten in televisieland te gaan ontplooien bij deze geweldige club. Het uitgesproken vertrouwen en enthousiasme om samen iets te gaan maken hebben mij over de streep getrokken. Ik kijk oprecht enorm uit naar dit geweldige avontuur.”

In januari won Rob het zeventiende seizoen van de tv-quiz De slimste mens.