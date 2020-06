Sophie Hilbrand verwijt VVD-leider Dijkhoff hypocrisie

Hilbrand vroeg dit omdat Dijkhoff dinsdag zijn sociale media-account op zwart had gezet, ten teken dat hij de wereldwijde protesten tegen racisme steunt. Hilbrand haalde een brief van de VVD aan uit 2017 waarin de partij mensen die ’niet normaal doen’ opriep om ’weg te gaan’. GroenLinks stelde toen onder meer dat Rutte met deze harde brief extreem-rechtse uitlatingen richting migranten legitimeerde.

Volgens Hilbrand zouden dit soort uitingen van de VVD polarisatie en dus racisme in de hand werken. „Denkt u niet als u deze demonstratie ziet: hadden we de afgelopen jaren dat we het land regeren niet meer kunnen doen? Veel mensen van kleur die hier geboren zijn voelden zich erg aangesproken door die VVD-brief”, stelde Hilbrand. „Die stonden maandag ook op de Dam om te demonstreren.”

Geen onderscheid

Maar Dijkhoff zag dat heel anders. Hij weersprak dat deze toon polarisatie in de hand zou werken. „Ik blijf zeggen wat ik vind”, stelde de VVD-leider. „Ik zeg waar het op staat. Ik ben voor het benoemen van problemen, maar tegen racisme. Iedereen moet zijn mening kunnen uiten. Ik maak geen onderscheid op basis van huidskleur of ras.”

Sylvana Simons riep dinsdag politieke partijen op bij de komende verkiezingen Nederlanders van kleur op een verkiesbare plek op de kieslijst te zetten. In de Tweede Kamer zitten momenteel nul zwarte parlementariërs.