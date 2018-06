Utopia dankzij jubileum in kijkcijfertop

Utopia is een show over vijftien mensen die zich permanent op een afgesloten terrein in Laren bevinden. Het gebied is uitgerust met camera’s, zodat de kijkers de groep doorlopend kan volgen. Er zit nog maar een inwoner van het eerste uur in het huis, Billy Bakker. Zij verliet het huis enige tijd vanwege haar grote liefde, maar toen de relatie stukliep, keerde zij terug naar de loods.

Naar de eerste aflevering, op oudejaarsavond 2013, keken anderhalf miljoen kijkers. Tegenwoordig wordt het programma nog steeds trouw gevolgd door zo’n half miljoen mensen. De echte fans hebben ook een abonnement zodat ze op de site alle opnames kunnen zien.

Het programma is wereldwijd een fenomeen; inmiddels zijn er versies gemaakt in de VS, Turkije, Duitsland en China.