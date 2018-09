Taylor Swift wil blogger het zwijgen opleggen

In het artikel op cultuurblog PopFront linkt de schrijver Meghan Herning, Taylor aan rechtsextremisme. Volgens haar is de zangeres een icoon voor dergelijke groeperingen, en zou ze daar impliciet aan bijdragen. Vorige week ontving de blogger een brief van de raadsman van Taylor, die dreigde haar aan te klagen als ze de post niet verwijderde.

De ACLU schrijft nu in een brief aan het team van de zangeres dat ’mevrouw Herning en PopFront op geen enkele manier zullen meewerken aan jullie poging om hun grondwettelijke recht op vrije meningsuiting te ondermijnen’. De organisatie noemt de claim van Taylors advocaat dat zijn eis niet openbaar gemaakt mag worden ’de grootste onzin’.

Na deze actie van ACLU lieten verschillende reporters en bloggers op Twitter weten dat ook zij in het verleden een soortgelijke brief van de advocaat van Taylor hebben gekregen. Onder meer journalisten van The Daily Beast en Upworthy meldden dat hen is gevraagd verhalen over Taylor aan te passen of te verwijderen.