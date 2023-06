Getuigenverhoor huurconflict Rachel Hazes en oud-zakenpartner op 12 september

De zaak is een van de meerdere geschillen die de twee voormalige vriendinnen en zakenpartners met elkaar hebben. In dit geval gaat het om een huurovereenkomst tussen de twee. Van Beek huurt sinds 2017 een appartement van Hazes in Vinkeveen, maar zou een huurachterstand van meer dan vijftien maanden hebben.

Tijdens een eerdere zitting bleek dat volgens Van Beek de huur over de eerste drie maanden "in natura" betaald zou zijn, en dat de rest verrekend zou worden met een bedrag van 9000 euro dat Van Beek aan Hazes zou hebben geleend. Van het hof moest Van Beek aan de hand van getuigen deze afspraak aantonen, waarop die aangaf daar gebruik van te willen maken. Die getuigen zullen dus op 12 september opgevoerd moeten worden om haar verhaal te bevestigen.

Dinsdag werd eveneens bekend dat er ook een nieuwe zitting volgt voor de zaak tussen de twee ex-vriendinnen over documenten die Van Beek nog in bezit heeft van het bedrijf van Hazes. Ze kregen eerder van de rechter twee weken de tijd om hun conflict hierover samen op te lossen, maar zijn daar niet in geslaagd. De twee vrouwen moeten zich op 27 juni melden bij de rechtbank om de zaak voort te zetten.