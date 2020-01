Kaj Gorgels bestolen op Bali

„Da’s pech, telefoon weg. @keesvanderspek ik heb je nodig ouwe krullenbol! Rovers op scooters, grissen je telefoon uit je klauwen! Ik heb aangifte gedaan bij de politie en gevraagd of ik 5 gewapende agenten mee kon krijgen om die ratjes op te sporen, had ik toevallig in jouw afleveringen gezien”, begint Kaj zijn verhaal.

De politie op het Indonesische eiland dacht er anders over. „Alleen de politie zegt hier tegen mij: ‘Only when u bring Case From The Bacon from the Netherlands!’ Gaan we rellen Kees!? Gaan we beginnen!?” Ook heeft hij nog een waarschuwing voor zijn volgers: „By the way, pas echt op met Google maps als je achterop een scooter zit op Bali mensen, ze zijn vliegensvlug! Wel een voordeel, ben weer even offline 😂.”