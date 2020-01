Grootse plannen Marco Borsato 2020 geschrapt

Marco heeft nog niet verteld wat die grote plannen waren. „Hoe en wat daar zijn we nu hard over in de weer”, zo liet hij eind vorig jaar aan BuzzE weten. „Ik heb ongelooflijk veel leuke en bijzondere plannen want ik laat zoiets natuurlijk niet zomaar voorbij gaan.”

De zanger was naar aanleiding van zijn jubileum onder meer bezig met een project waarin hij samenwerkingen aanging met verschillende artiesten. De eerste resultaten waren Hoe Het Danst, met Armin van Buuren en Davina Michelle, en Lippenstift met rapper Snelle. Beide nummers werden vorig jaar grote hits, de eerste in jaren voor Marco. Ook wilde hij weer verschillende concerten opzetten. Vorig jaar trad de zanger vijf keer op in De Kuip in Rotterdam.

Hoeveel vertraging de viering van Marco’s jubileum oploopt, is niet duidelijk. Zijn agenda is voor een onbepaalde tijd leeggemaakt.