Douwe Bob: ’Ik weiger racist te worden genoemd door meisjes uit ’t Gooi’

In het kader van Blackout Tuesday, de wereldwijde actiedag waarop de entertainmentindustrie solidariteit wil tonen met de zwarte gemeenschap, vulden filmsterren, topsporters, artiesten, politici en ook het klootjesvolk massaal hun Instagram-, Facebook- en Twitterpagina met zwarte vierkanten. Dit om stil te staan bij de dood van George Floyd en uit protest tegen politiegeweld en racisme in de Verenigde Staten.

Singer-songwriter Douwe Bob (Posthuma) koos ervoor om niet met deze ’trend’, zoals hij het zelf noemt, mee te doen. Op Facebook schreef hij dinsdagavond: „Wat zijn er weer waanzinnig veel blanke meisjes op sociale media zichzelf schouderklopjes aan het geven. Morgen loop je weer met een boog om je donkere buurman heen. Oh nee, die heb je niet.”

Hip en woke

Datzelfde bericht deelde de zanger ook op Instagram, begeleid met de tekst: ’Laat het ontvolgen maar beginnen!’, wat hem vervolgens gemengde reacties opleverde. Zo zijn er mensen die willen weten wie hem ’op zijn pik heeft getrapt’ en wat Douwe Bob ’zelf doet om racisme tegen te gaan: „Hoe gebruik jij je privilege als witte man?”

Medestanders vinden het wel stoer dat de Amsterdammer een statement maakt door juist niet met het initiatief mee te doen. „Douwe Bob is gewoon hartstikke rock-’n-roll dat hij dit plaatst en het past gewoon bij hoe hij is. Ik kan je verzekeren dat veel getinte mensen (waaronder ik) zich kapot ergeren aan mensen die dat vierkantje even plaatsen om ’hip’ of ’woke’ te zijn en het de dag erna laten vallen. Het is niet eens aan jullie om beledigd te zijn. Dat irriteert een groot deel van de donkere bevolking, het gaat nu een keer om ons, toch?”

(Tekst gaat verder onder de Instagrampost.)

Surinaamse vriendjes

De liedjesschrijver geeft vervolgens zelf tekst en uitleg: „Ik ben opgegroeid in de Amsterdamse Pijp, waar mijn beste vriendjes Surinaams waren. Ik ben altijd tegen zwarte piet geweest, heb op een ’zwarte’ school gezeten en ben totaal kleurenblind. Ik weiger dan ook om voor racist te worden uitgemaakt door een paar meisjes uit ’t Gooi en/of omstreken, omdat ik er vandaag toevallig voor heb gekozen om niet met hun trend mee te doen.”

Ook dit bericht doet flink wat stof opwaaien. „Niemand maakt je uit voor racist, maar ik vraag je wel om luid en duidelijk antiracistisch te zijn”, wordt er door iemand gereageerd. „Gebruik je platform. Ga naar demonstraties. Deel links waar mensen kunnen doneren. Spreek je witte vrienden en of familie hierop aan. En ik zeg ook niet dat je dat nu niet doet, maar deze post geeft een vrij judgemental beeld van andere mensen zonder zelf iets te doen.”

Trend

Douwe Bob is van mening dat de gedachte achter Blackout Tuesday, althans voor de mensen die zelf niet met racisme te maken hebben, iets tijdelijks is. „Het ding is, dat het helaas wél een trend is. We leven in een tijd van trends. Gisteren was het Palestina. Vandaag dit. Morgen zijn het de kinderen in Afrika. Het pijnlijke is dat ik me juist altijd best heel veel uitlaat over racisme. Maar niet op deze manier, volgens jullie regels. (...) Ik heb moeite met moet-woordjes.”

Het management van Douwe Bob was woensdagmiddag telefonisch niet bereikbaar voor commentaar of om het statement van de singer-songwriter verder toe te lichten.