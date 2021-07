Vader Meghan wil zijn kleinkinderen zien: ’Ik stap naar de rechter’

Premium Entertainment

’Woedende Queen doorbreekt zwijgen in strijd om naam Lilibet’

Al decennialang is het de gewoonte dat het Brits koningshuis zwijgt over wat er zoal in de media over hen wordt geschreven. Maar of koningin Elizabeth nu haar kiezen nog langer op elkaar houdt? In de pr-strijd over het gebruik van háár koosnaampje Lilibet voor het pasgeboren dochtertje van Harry en ...