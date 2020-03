Uitstellen Eurovisie Songfestival kost Rotterdam 6,7 miljoen euro

Er wordt nog gekeken hoe een deel van deze kosten bij bijvoorbeeld verzekeraars kan worden verhaald. Hoe de kosten worden opgebouwd en wat er nodig is van de gemeente, wordt ook nog onderzocht. „Wij komen zodra mogelijk bij u terug met een verzoek om deze middelen vrij te maken in de begroting, inclusief een onderbouwing van de extra kosten en een verantwoording over de gedane uitgaven.”

Bekijk ook: Edsilia en Chantal hopen dat ze mogen blijven als presentatoren

Bekijk ook: Jeangu Macrooy heeft vrede met beslissing tot uitstellen songfestival

De burgemeester en wethouders willen er volgend jaar alsnog een groot feest van maken. „Het is bijzonder dat het ESF na 44 jaar in Nederland wordt gehouden, het is uniek dat Rotterdam het ESF gastvrijheid mag bieden. En het is voor het eerst in de 65 jaar ESF dat dit evenement wordt afgelast. Des te meer reden om alsnog de kans te verzilveren en Rotterdam gaststad te laten zijn.”

In de nieuwste podcast met al het corona-nieuws op een rij praten thuiswerkers Pim Sedee en Kamran Ullah je bij over alle andere evenementen die woensdag zijn afgelast vanwege het virus. Luister hier, hieronder of abonneer je via je eigen podcast app.