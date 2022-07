Acteur Rob Lowe zwijmelt ook na 31 jaar nog weg bij zijn vrouw

„Je liefe heeft mijn wereld gevormd. Je bent nog precies zo mooi, intelligent, fascinerend, aardig en grappig als je was zoveel fantastische jaren geleden”, schrijft de Holiday in the Wild-acteur bij een foto van voormalig visagiste Sheryl Berkoff. Wat hem betreft duurt hun huwelijk dan ook nog jaren voort. „Partners in de liefde voor het leven!!”.

Ook de aanbedene zelf liet haar dankbaarheid voor hun geluk in de liefde op Instagram blijken. „Liefde is voor altijd. We vieren 31 jaar samen. Gezegend en dankbaar”, schrijft ze bij een foto van hen beiden.

Overigens was het niet altijd rozengeur en maneschijn tussen de twee, die elkaar in 1983 tijdens een blind date vonden, nadat ze elkaar op de set van de film Bad Influence leerden kennen. Toen ze een paar jaar uit elkaar waren, datete Berkoff kortstondig met Lowe’s medespeler in die film, Keanu Reeves. In 1989 kwamen ze toch weer samen om elkaar twee jaar later voor altijd trouw te beloven.