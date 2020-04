Paloma Faith ging uit de kleren om huur te betalen

De Britse zangeres dreigde uit haar huis te worden gezet, en dus moest ze snel aan geld zien te komen om de huur te betalen. „Een kunstenaar vroeg me of ik in een film wilde spelen en ’lesbische dingen’ wilde doen met een vrouw”, vertelt Paloma op Instagram Live.

„De vrouw met wie ik het deed, was heel aantrekkelijk, adembenemend mooi”, vervolgt ze. „Ik heb er 250 pond voor gekregen, precies wat ik nodig had om mijn huur te betalen. Anders zou ik mijn huis uit zijn gezet.”