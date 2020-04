’14-jarige Courtney kwam in ’hel’ van harem Epstein terecht’

Jeffrey Epstein Ⓒ AFP

Advocaat Bradley Edwards had als 32-jarige nog maar net zijn eigen kantoor opgestart in Hollywood, toen hij al de zaak ’van zijn leven’ in de schoot geworpen kreeg. Een zaak die hem het volgende decennium zou bezighouden en zijn ’persoonlijke missie’ zou worden. Een zaak van een 20-jarige vrouw, die op haar veertiende door Jeffrey Epstein was benaderd en een paar jaar in zijn ’harem van de hel’ leefde. Britse media tekenden haar verhaal op.