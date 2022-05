Peter Gillis wil voorlopig niet trouwen

Gillis is een keer eerder getrouwd geweest en is er ’niet trots op’ dat die relatie uitliep op een scheiding. „Je trouwt een vrouw om er voor altijd bij te blijven. Als je gaat scheiden, verdient dat niet de schoonheidsprijs. Maar als het niet meer gaat, moet je ook de knoop doorhakken. Dat is toen ook niet op één dag gebeurd, daar hebben we toen heel veel over gepraat. Het zat al vijf jaar niet goed.”

Gillis heeft inmiddels vier jaar een relatie met Kremers. Hij sluit niet uit dat het later alsnog van een bruiloft komt. „Het kan zomaar een keer gebeuren.”