Catherine droeg sieraden Queen bij uitvaart Philip

De Japanse choker bestaande uit parels en diamanten heeft ze eerder in 2017 al eens gedragen tijdens het zevenstigste huwelijksjubileum van prins Philip en koningin Elizabeth. Daarvoor heeft haar wijlen schoonmoeder, prinses Diana de choker al eens om gehad, schrijft Daily Mail.

Koningin Elizabeth leende het sieraad in 1982 uit aan Diana, die het droeg tijdens een van haar eerste officiële koninklijke gelegenheden: een staatsbanket waarbij prins Claus en de toenmalige Nederlandse koningin, Beatrix, een bezoek brachten aan Groot-Brittannië.

Zelf droeg de Queen de choker in de jaren tachtig en negentig, onder andere bij een verjaardagsdiner van de toenmalige premier Margaret Thatcher ter ere van haar zeventigste verjaardag.

Catherine was tijdens de uitvaart van Philip gehuld in een zwarte jurk van Roland Mouret. Hetzelfde exemplaar dat zij al eens in 2018 aangehad heeft. De ketting combineerde ze met oorbellen die ook uit de privé-collectie van koningin Elizabeth komen. De oorbellen zijn gemaakt van parels die de koningin en Philip in 1947 als huwelijkscadeau kregen van het staatshoofd van Bahrain.