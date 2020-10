American Beauty-actrice wordt voor het eerst moeder

Begin dit jaar besloten Mena en haar man Michael Hope voor een kindje te gaan. „Ik nam elke ochtend mijn temperatuur op en plaste op van die ovulatiesticks”, vertelt Mena aan People. „Je verwacht dat er iets gebeurt, maar het kwam niet. Ik voelde me overweldigd en gestrest.”

Toen het koppel besloot er niet al te veel moeite meer in te steken, was het al snel raak. „Het is alles wat ik al jaren wilde. Nog voordat ik mijn man had ontmoet wilde ik al een jongetje en het voelt zo mooi en speciaal.”