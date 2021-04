Britney Spears: ’Ik schrijf mijn eigen berichten op sociale media!’

Britney’s voormalige make-upartiest Billy Brasfield stelde eerder deze week dat de zangeres geen controle heeft over haar Instagram-account. Dat baseerde hij naar eigen zeggen op een tekstberichtje dat hij van haar zou hebben gekregen. Maar volgens Britney heeft zij helemaal geen contact met hem. „Ik schrijf mijn eigen posts. Ik weet niet met wie Billy heeft gesproken, maar ik was het niet”, zegt ze.

De zangeres plaatste vorige week voor het eerst iets over de veelbesproken documentaire Framing Britney Spears. De zangeres vertelde dat ze niet de hele docu heeft gekeken, maar erg verdrietig werd van de stukjes die ze ervan zag.

Gênant

„Ik vond de manier waarop ze me lieten zien gênant, ik heb twee weken gehuild en nou ja, ik huil er nog steeds af en toe om”, aldus Britney. In de post lucht ze ook haar hart over de manier waarop zij wordt behandeld. „Door op te treden voor een publiek geef ik mij al mijn hele leven bloot. Er is een hoop kracht en vertrouwen in het universum voor nodig om je écht kwetsbaar op te stellen. En ik ben altijd zo bekritiseerd, beledigd en beschaamd door de media. En dat gebeurt tot op de dag van vandaag nog steeds.”

In Framing Britney Spears wordt onder meer kritisch gekeken naar de manier waarop media met de zangeres zijn omgegaan. Ook is er aandacht voor het feit dat Britney al jaren onder curatele van haar vader staat. Hij is sinds 2008 verantwoordelijk voor haar financiële en persoonlijke beslissingen. Veel fans denken de macht van Britney’s vader nog verder gaat en roepen al lange tijd om haar ’bevrijding’.