Leonardo DiCaprio getuigt in zaak tegen Fugees-rapper Pras

De acteur verklaarde onder meer over ’extravagante feesten met verschillende mensen van over de hele wereld’ van de zakenman. Daarbij zouden volgens de acteur geregeld ook beroemdheden aanwezig zijn. Ook Pras is hij daar weleens tegengekomen.

DiCaprio was vaker aanwezig op dat soort feestjes en naar eigen zeggen niet op de hoogte van de vermeende wanpraktijken. De acteur verbrak de band met de zakenman toen in 2015 de eerste beschuldigingen van verduistering in het nieuws kwamen.

Pras wordt er onder meer van verdacht Low te hebben geholpen het geld via lege vennootschappen door te sluizen naar de herverkiezingscampagne van Barack Obama in 2012. Het is namelijk illegaal voor mensen uit het buitenland om te doneren aan Amerikaanse politieke campagnes. De 50-jarige rapper zegt onschuldig te zijn.