The Irishman in week tijd 26 miljoen keer gezien

Netflix maakt doorgaans niet veel cijfers bekend maar meldde vorige week nog dat het transparanter wil worden over het kijkgedrag van abonnees. Scott Stuber, de filmbaas van de streaminggigant, stelde dat het bedrijf meer cijfers openbaar wil maken.

The Irishman werd maandag nog gebombardeerd tot een van de grootste kanshebbers bij de Golden Globe Awards. De misdaadfilm werd genomineerd voor vijf Golden Globes waaronder beste filmdrama en beste regie. Alleen Marriage Story, ook van Netflix, heeft met zes nominaties meer kansen.

Ook Halina Reijn heeft de film gezien en zorgde met een uitspraak daarover voor flink wat ophef op sociale media. „Het is opnieuw het thema van witte mannen die allemaal macho tegen elkaar doen. Vrouwen zeggen geen woord in de film. Daar zijn we toch klaar mee? Het is 2019, wake up!”, zei ze in Touché, waarna ze flink wat haatreacties over zich heen kreeg.