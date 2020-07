Gaat DEZE foto JOHNNY DEPP redden?

Ⓒ Getty Images

De strijd tussen JOHNNY DEPP en zijn ex-vrouw AMBER HEARD gaat onverminderd door en duurt inmiddels al langer dan hun huwelijk. Deze week begon in Londen de rechtszaak die Depp wegens smaad aanspande tegen de Britse tabloid The Sun, omdat zij de Pirates of the Caribbean-acteur in 2018 ’een vrouwenmishandelaar’ noemde. Onterecht, volgens Depp, die beweert zijn ex-vrouw nooit geslagen te hebben en een schadevergoeding van 45 miljoen euro eist.