Disney sluit deal met K-popgroep BTS

Het eerste project is een concertfilm van een liveoptreden van de band in november vorig jaar in Los Angeles. Dat was de eerste keer dat de band fans weer persoonlijk kon ontmoeten sinds het begin van de coronapandemie. Daarnaast gaat het om een documentaire over de geschiedenis van de band. Daarbij wordt teruggekeken op de voorbije negen jaar.

De deal omvat ook drie andere producties met Zuid-Koreaanse sterren. Zo zal zanger V van BTS ook te zien zijn in een reis-realityserie.

Disney+ had eerder veel succes met muziekprogrammering. De dienst merkte aan het begin van de coronapandemie een sterke toename van het aantal abonnees nadat het een filmversie van de musical Hamilton streamde. In andere shows kwamen artiesten als Beyoncé Knowles, Billie Eilish en de Beatles voorbij.