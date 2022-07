Deze Ik vertrek-veteranen willen we vaker op tv zien!

Royals

BBC Producer: Andrew was in eerste instantie blij met tv-interview

De Britse prins Andrew was aanvankelijk heel tevreden over het veelbesproken tv-interview dat hij in 2019 gaf aan BBC Newsnight. Producer Sam McAlister, die bij het gesprek aanwezig was, zegt dat de zoon van koningin Elizabeth na afloop blij was met hoe het interview was verlopen en dat hij daarna z...