Jan Versteegh: goed om over miskraam te praten

Voordat Versteegh en zijn partner ouders werden, verloor het stel een kindje via een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Dat onthulde Versteegh in het boek dat hij schreef over vaderschap. „Wat mij toen opviel, tenminste in mijn omgeving, vrouwen praten daar weinig over. Mannen niet. Gewoon niet”, zegt Versteegh daar over.

De presentator vindt dat raar. „Er heeft nog nooit iets zoveel pijn gedaan”, vertelt hij. Volgens Versteegh is het moeilijk om een gesprek over het onderwerp te starten. „Je begint er gewoon niet zo snel over. Maar ik dacht: misschien is het wel goed om te delen. Want iets dat zoveel pijn doet, zou je eigenlijk niet voor jezelf moeten houden.”