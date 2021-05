Derde album Laura Jansen liet lang op zich wachten

Laura Jansen keert na jaren terug aan het muziekfront. Ⓒ Foto Anne Dokter

Het leven laat zich niet altijd voorspellen. Wie bijvoorbeeld dacht dat Laura Jansen na haar doorbraak in 2009 zou doorstoten tot de internationale top had het mis. De Nederlands-Amerikaanse popzangeres verdween totaal van de muzikale radar. Ze had er zo haar redenen voor, vertelt ze bij haar terugkeer met derde album We saw a light.