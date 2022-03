Mams springt Seth Rogen te hulp bij verkopen nieuwe film

„Heeft mijn moeder zojuist de baas van een grote filmstudio gemaild of ze vaart konden zetten achter groen licht voor mijn nieuwe film? Ja. Ja, dat heeft ze gedaan”, aldus Seth, die daarbij niet vertelde over welk project het ging. In Hollywood is hij tegenwoordig echter een druk baasje.

Naast dat hij dit jaar te horen is in Steven Spielbergs vervolg op West Side Story Remake, The Fabelmans en als Donkey Kong in een film over Mario Bros, acteert én produceert hij in de serie Pam & Tommy. Ook is hij als producer betrokken bij het derde seizoen en een spin-off van Amazon-serie The Boys, een nieuwe animiatiefilm van de Teenage Mutant Ninja Turtles, een reboot van de serie Darkwing Duck voor Disney Plus. Daar bovenop werkt hij nog aan een comedy voor Lionsgate die nog geen titel heeft, met horrorfilm Cobweb en een miniserie Console Wars, over de rivaliteit tussen Nintendo en SEGA.

Fans van de acteur zijn inmiddels bekend met Sandy, omdat moeder en zoon geregeld grappen op Twitter. Sommigen haken er ook op in door de acteur en producer te vragen of zijn moeder ook niet even voor hén een goed woordje kan doen in Hollywood.