Regisseur Baz Luhrmann: ’Elvis leefde voor het podium’

Elvis (Auston Butler) laaft zich aan een van optredens. Ⓒ Warner Bros. Pictures

De koning is dood, maar zijn legende leeft voort. Ook in Elvis van de Australische cineast Baz Luhrmann, die in deze muziekfilm de relatie tussen The King (Austin Butler) en diens uit Nederland afkomstige manager Colonel Tom Parker (Tom Hanks) belicht. „Hij maakte Elvis groot, maar later werd hun relatie giftig.”