Advocaat Lil Kleine: ook voor hem vervelend

De 27-jarige Jorik Scholten, zoals Lil Kleine in het echt heet, werd zondagavond aangehouden na een melding van een mishandeling aan de Prinsengracht in Amsterdam. Het slachtoffer zou zijn verloofde Jaimie Vaes zijn. Woensdag werd de rapper vrijgelaten zolang het onderzoek loopt. Volgens Hoogervorst is haar cliënt „opgelucht.” De raadsvrouw benadrukt dat Vaes nog geen aangifte heeft gedaan tegen de vermeende dader.

Wel is er vanuit de Amsterdamse politie een onderzoek gestart naar een mogelijk lek, zo bevestigen Hoogervorst en de politie. Op het juicekanaal Reality FBI verschenen screenshots van een gesprek waarin iemand zich voordeed als een medewerker van de politie. De ’agent’ zegt onder meer dat hij foto’s moest maken van de rapper. Lil Kleine „had daar echt geen zin in”, zo staat in het gesprek. Ook zou de rapper hebben gehuild en gezegd hebben spijt te hebben van zijn daden.

De politie zegt op de hoogte te zijn van de Snapchat-conversatie. „Wij kennen deze chat en onderzoeken of de daarin gedeelde informatie van een politiemedewerker komt. Het delen van dit soort gegevens door politiemedewerkers kan en mag niet”, zo meldt de politie op Twitter.