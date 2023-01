The Addams Family-actrice Lisa Loring (64) overleden

Lisa Loring, het meest bekend van haar rol als Wednesday in de originele The Addams Family-serie, is op 64-jarige leeftijd overleden. Dit bevestigt haar dochter, Vanessa Foumberg, in een verklaring aan Variety. „Ze overleed vredig in het bijzijn van haar dochters.”