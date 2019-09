Felicity Huffman legt zich neer bij gevangenisstraf

Felicity Huffman Ⓒ ANP

Actrice Felicity Huffman accepteert de celstraf waartoe ze is veroordeeld. Dat laat de actrice weten in een officiële reactie. „Ik ben altijd bereid geweest om straf te accepteren. Ik heb de wet overtreden”, zegt ze. „Ik heb het toegegeven en schuld bekend voor deze overtreding. Er zijn geen excuses voor of rechtvaardigingen voor mijn acties.”