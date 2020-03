Herman Finkers-komedie al maand best bezochte film

Dat blijkt dinsdag uit de cijfers van de Nederlandse bioscoopbranche. Zelfs grote Amerikaanse titels als Bad Boys for Life, Onward en The Invisible Man wisten de Twentse komiek niet van de toppositie te stoten.

De Beentjes is inmiddels door bijna een half miljoen mensen gezien. De film van regisseur Johan Nijenhuis vertelt over een Twents echtpaar dat na 35 jaar huwelijk de balans opmaakt en zich afvraagt of ze allebei wel echt gelukkig zijn. De hoofdrollen worden gespeeld door Finkers en Johanna ter Steege. De Twentse komiek schreef ook het scenario voor de film.