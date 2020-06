Cristiano Ronaldo breekt 1,5m-regel voor fan tijdens weekendtrip naar Portugal

Het was vlak na de verjaardag van hun tweeling Eva en Mateo (3), dat het stel even tijd voor zichzelf nam, schrijft Daily Mail. En wat is er dan heerlijker dan een bezoekje aan je favoriete restaurant? Oké, je moet er even voor naar Portugal vliegen, maar met een privévliegtuig is dat ook zo gepiept.

Het is het restaurant waar Ronaldo zijn oudste zoon Cristiano Jr. in 2018 al eens mee naar toe bracht. De eigenaar van het restaurant Mar Do Inferno was zielsgelukkig om haar held weer te zien en nam dan ook graag een foto met Ronaldo. „Zoals je weet, neem of post ik zelden foto’s met mijn klanten. MAAR SORRY, DIT IS MIJN IDOOL”, schreef ze bij het kiekje van hen samen op Instagram. Waren ze alleen even de 1,5 meter-regel vergeten.

Wel had hij zijn mondkapje bij zich, dat in Portugal overal verplicht is in binnenruimtes, behalve wanneer klanten in restaurants en bars een keer aan een tafel zitten.

Binnenkort zal hij mogelijk veel vaker naar het restaurant kunnen: geruchten gaan dat hij een nieuwe villa bouwt in de wijk Quinta da Marinha. Die sjieke wijk wordt ook wel de Portugese Riviera genoemd. Voor het stuk land zou hij meer dan zeven miljoen pond betaald hebben. Ronaldo zou het vooral als investering gebruiken, hoewel een Portugees blad stelt dat hij het als gezinswoning beschouwt voor als hij zijn voetbalcarrière beëindigt.