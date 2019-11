Ronan Keating wordt weer vader

De 38-jarige Storm deelde een foto waarop hun 2-jarige zoontje Cooper haar zwangere buik kust. Het kiekje is genomen op een gracht in Amsterdam. "Weer een kleine Keating onderweg", schreef ze erbij.

Storm met zoontje Cooper. Ⓒ Instagram

Ondanks dat het stel woonachtig is in Engeland, is de foto in onze hoofdstad gemaakt. Amsterdammers Nicolette van Dam en Bas Smit vinden het maar al te leuk dat de foto in Amsterdam is genomen en reageren onder de afbeelding met hartjes en felicitaties.

Storm en de Boyzone-zanger trouwden in 2015 en kregen twee jaar later zoon Cooper. Ronan heeft uit een eerdere relatie ook zoon Jack (20), dochter Missy (18) en dochter Ali (13).