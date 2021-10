3FM-ruzie: dj Timur Perlin tijdens uitzending op de vingers getikt door zenderbaas

Het begint allemaal wanneer een luisteraar aan Perlin laat weten dat fans van de Italiaanse rockband Måneskin zijn benaderd door ’Casper’, die tegen betaling de geheime locatie van het exclusieve 3FM-concert wil verkopen. Het blijkt om een van de winnaars te gaan, waardoor zijn gegevens bekend zijn bij het radiostation en hij gebeld kan worden om zijn actie uit te leggen.

Maar op het moment dat Perlin de hoorn pakt, breekt opeens zendermanager Sharid Alles in. „Oh, het management staat aan de deur. Wat is er aan de hand, mogen we dit niet doen? Het management schudt nee”, vertelt Perin zijn luisteraars. „Ze kijkt me smalend lachend aan, maar van binnen huilt ze. Of ze is heel boos. Ik heb nooit het management in de studio, dan weet je dat er iets aan de hand is.”

’Geen podium’

Vervolgens haalt de dj zijn baas erbij, die hij live in de uitzending om tekst en uitleg vraagt. „Sommige mensen moet je gewoon écht geen podium geven”, reageert Alles. „Als wij een hele mooie middag organiseren voor een groepje fans, die daar heel veel zin in hebben, en er is iemand die dat gaat proberen te verpesten, dan vind ik niet dat je diegene een podium moet geven op de zender.”

Ook wanneer Perlin opnieuw vraagt of hij tóch niet even mag bellen, blijft Alles op haar strepen staan. „Nee, dat mag ie lekker buiten de zendtijd om doen.” De dj betrekt zijn luisteraars erbij: „Oké, luisteraars, wat moet ik doen: luisteren naar mijn baas, of moet ik hem bellen?” Daar heeft de zendermanager wel een antwoord op: „Je moet toch altijd luisteren naar je baas?”

’Voor het blok’

Wederom ontstaat er een ongemakkelijke situatie. „Dit vind ik een beetje raar”, zegt Perlin, inmiddels flink geagiteerd. „Jij weet meer dan wíj weten. En ik vind het ook lastig. Jij bent mijn baas en je komt in mijn radiostudio zeggen dat ik iets niet kan doen. Aan de ene kant denk ik ’ja’, maar aan de andere kant heb ik luisteraars die óók mijn baas zijn. Dus ik weet niet zo goed wat ik moet doen. En ik baal hier ook een beetje van, zo in de show. Ja, je zet me nu echt ongelooflijk voor het blok, Sharid!”

„Jij mij ook”, zegt de zenderbaas, waarna er muziek wordt ingestart. Ruim vijftien minuten later komt Perlin weer op het incident terug en besluit hij toch maar eieren voor zijn geld te kiezen. „Misschien moet ik me ook maar vermannen.”

Een woordvoerder van 3FM laat aan het ANP weten dat de dj en zijn manager tijdens het Måneskin-concert vrede hebben gesloten. „Sharid en Timur hebben net tijdens het 3FM Exclusive met Måneskin met elkaar gesproken en zijn het erover eens dat ze het niet met elkaar eens zijn. Zoals dat wel vaker gebeurt in werkrelaties.”