Zoektocht naar Julian Sands nog steeds gaande

„Julian Sands is nu drie weken vermist. Onze helikopters blijven, met tussenpozen, in het gebied patrouilleren op zoek naar Sands”, luidt de verklaring aan de Press Association. „Meestal zoeken we tien dagen voordat we de zoektocht afschalen. In dit geval, vanwege het weer, verlengen we die termijn.”

De weersomstandigheden in de bergen blijven volgens de sheriff een probleem, maar de zoektocht in het dal zal worden hervat zodra de sneeuw is gesmolten en de omstandigheden het toelaten.

Sands wordt sinds 13 januari vermist. De 65-jarige acteur, onder meer bekend van de film A Room with a View en de tv-serie 24, ging wandelen in een bergachtig gebied in de regio San Bernardino, in de Amerikaanse staat Californië. De zoektocht naar de Brit werd gehinderd door slecht weer.