Menselijke Ken na geslachtsoperatie: ’Kan niet wachten om seks te hebben’

Jessica Alves voelt zich op en top vrouw. Ⓒ Getty Images

De 37-jarige JESSICA ALVES, beter bekend als de menselijke Ken, heeft in haar leven al meer dan een miljoen pond besteed aan plastische chirurgie. In 2019 ontdekte de Braziliaanse dat ze in het verkeerde lichaam zat en koos ervoor om in transitie te gaan. Nu ook haar geslachtsoperatie achter de rug is, kan Jessica niet wachten om van het leven te gaan genieten als vrouw!