Tenacious D trekt langs swing states

Tenacious D gaat vanaf september de swing states langs en werkt voor de tournee samen met de mensen achter de campagne 46 for 46. Die is opgezet om kiezers te bewegen zich te registreren voor de komende verkiezingen. Eerder zegden andere artiesten al hun medewerking toe, zoals Bon Iver.

„In 2016 werd de uitslag in zes staten bepaald met een verschil van 2 procentpunten of minder en tien staten met 4 procentpunten of minder”, schrijven Black en Glass in een persverklaring. „Swing staten speelden een cruciale rol in de uitkomst van de verkiezingen, en dat zullen ze in 2020 weer doen.”

De tour wordt in september afgetrapt in de staat Iowa. Tennessee, Wiscosin, Ohio en Florida zijn enkele van de staten die Tenacious D aandoet. Op 9 oktober is het laatste concert van de reeks in New York. De presidentsverkiezingen zijn op 3 november.