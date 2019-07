Katie Price weet niet wanneer haar kinderen jarig zijn

In de bewuste scène bespreekt ze met haar ex Kieran Hayler wie wanneer de kinderen over een aantal weken heeft. Als Kieran vervolgens aanstipt dat hun zoon en dochter dan jarig zijn, zegt hij: „Maar hoe zit het dan met hun verjaardagen? Ze zijn in de zomervakantie jarig dus dat zou dan betekenen dat ik dat moet missen.”

Het antwoord van Katie luidt vervolgens: „Wanneer zijn hun verjaardagen? Wacht, dan google ik het even.”

Katie en Kieran hebben twee kinderen samen. Bunny wordt vijf op 5 augustus, Jett wordt zes op 12 augustus. Daarnaast heeft ze ook nog Harvey (17), Junior (14) en Princess (12).