Fresh Eyes biedt staalkaart van talent

Soms, bekent hij, bekruipt hem wel de gedachte: Waar ben ik aan begonnen? Want het risico is groot. Van de 32 Nederlandse fotogaleries die ons land telt, durfden tot zijn teleurstelling slechts acht het avontuur met hem aan om midden in de coronacrisis toch een beurs te houden. „Dat zijn de ware ondernemers met lef”, zegt de galeriehouder, uitgever en vormgever. „De anderen zijn toch te bang dat ze de investering niet terugverdienen.”

Zelf wil hij kostte wat het kost de 100 meest veelbelovende fotografen van Europa presenteren. „Fresh Eyes is begonnen als een catalogus, een telefoonboek of staalkaart van internationaal talent. Amerikanen domineren al decennia de fotografiemarkt. Ik wil ze laten zien, dat Europa minstens zoveel toptalenten te bieden heeft.”

Vintage

Vier ervan heeft hij ingelijfd in zijn eigen stal: Chantal Elisabeth Ariëns, Lotte Ekkel, Sara Punt en de autodidact Joep Hijwegen. „Ik voelde me verplicht, nu zoveel shows niet doorgaan, toch een podium voor hun werk te creëren. Ook zij hebben immers geïnvesteerd in prints en lijsten.” Behalve opkomende fotografen zal er ook veel vintage werk te zien zijn van beroemde fotografen zoals Henri Cartier-Bresson en William Klein. Hiervoor werkt Kahmann samen met Howard Greenberg Gallery uit New York.

„Ik ben natuurlijk een vreemde eend in de bijt. We zijn geen gewone galerie, we doen zoveel meer: we geven GUP Magazine en boeken uit, organiseren foto-evenementen en binnenkort zelf een veiling. Want ik heb een missie en dat is de Nederlandse fotografie op een hoger plan krijgen. Op de internationale kunstmarkt staan we naar mijn smaak nog te laag. Het is ook alweer tien jaar geleden dat werk van Rineke Dijkstra en Desirée Dolron in New York geveild werd. De concurrentie is snoeihard. Maar de kwaliteit van onze fotografen is groot. Ze verdienen een internationaal podium.”

Fresh Eyes Photo Fair is van 16 t/m 20 september te bezoeken in de Gashouder Westergas.