Camilla: ’Het gaat een klein beetje beter met Philip’

Zou jij je 16-jarige dochter 2 jaar in het buitenland laten studeren?

Prinses Alexia (15) gaat na aankomende zomer twee jaar naar school in Wales. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. Ze treedt hiermee in de voetsporen van haar vader koning Willem-Alexander. Hij studeerde al eerder aan de United World College of the Atlantic in Wales.