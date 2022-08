Dochter van prinses Märtha Louise in Noorse tv-serie

De realityserie gaat volgens het persbericht over ’vijf sterke, ondernemende topvrouwen in hun respectievelijke vakgebieden’. De vrouwen worden daarvoor gevolgd in het dagelijks leven, op werk en op feestjes. Naast Leah Isadora zitten ook Isabelle Ringnes, Anita Krohn Traaseth, Ingeborg Heldal en Iman Meskini in de serie.

De tweede dochter van Märtha Louise is momenteel zesde in lijn van de Noorse troonopvolging. Märtha Louise, de dochter van koning Harald en koningin Sonja, heeft ook nog dochters Maud Angelica en dochter Emma Tallulah. Die kreeg de prinses met Ari Behn, van wie ze in 2017 scheidde. Behn maakte in 2019 een einde aan zijn leven.

Heeft u hulp nodig? Neem dan contact op met de hulp- en preventielijn Zelfmoord. Praat erover. Tel: 0800-0113 (gratis), 113 (regulier tarief) of www.113.nl.