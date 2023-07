Premium Het beste van De Telegraaf

Het boerenleven centraal in Nederland op Film Max-programma toont unieke beelden van bezoek sjah aan Friese boerderij

Anno 1959 zoekt de Sjah van Perzië bij boerin Rigtje Wassenaar een fokstier uit. Ⓒ Max

Een actueler onderwerp voor de eerste aflevering van de nieuwe reeks Nederland op film (zaterdag, NPO 2, 20:40 uur) is nauwelijks denkbaar. Aan de hand van amateurfilms is te zien hoe het boerenleven in een eeuw tijd volledig veranderde. Beeldresearcher Gerard Nijssen dook onder meer schitterende beelden op van het bezoek van de Sjah van Perzië aan een Friese boerderij in 1959.