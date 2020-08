Downton Abbey in Steenwijk

Wie als bezoeker aanbelt, wordt door een van de vrijwilligers gastvrij ontvangen. Je mag in de stoelen gaan zitten van de steenrijke industrieel Jan Hendrik Tromp Meesters, die het imposante huis liet bouwen.

In de serre waar zijn vrouw zo graag uit keek over het park met de herten krijg je zelfs een kopje thee aangeboden met een kniepertje. Een heerlijk knapperig wafeltje, die net als vroeger in de keuken van de villa vers worden gebakken.

Oud-bankier Mesdag

De bouw van het deftige huis, dat werd ontworpen door de architect Adolf van Gendt uit Amsterdam, kostte Tromp Meesters, die zijn kapitaal had vergaard in de houthandel, ruim 75.000 gulden. Destijds een enorme smak geld. Op het feestelijke house warming diner, dat de familie organiseerde, zaten beroemde gasten aan, zoals de zeeschilder en oud-bankier Hendrik Willem Mesdag en zijn vrouw Sientje.

Als bezoeker kijk je je ogen uit. Een uitstekende audiotour leid jong en oud op speelse en informatieve wijze door alle vertrekken heen. Van de salon en de oranjerie tot de keuken en de eetzaal. Het museumhuis wordt wel ’het Downton Abbey van Overijssel’ genoemd. En inderdaad heb je het gevoel alsof mevrouw elk moment binnen kan lopen om de daghitjes de opdracht te geven het koper te poetsen.

Natuur als inspiratiebron

Het meest imposant is het trappenhuis met een kleurrijk glas-in-loodraam van de Delftenaar Adolf le Comte. Lente luidt de titel van dit pronkstuk, waarop zwanen, lisdodden, waterlelies en schattige kindertjes staan afgebeeld. Geheel volgens de mode van die tijd was de natuur de belangrijkste inspiratiebron.

In de kelders van het statige pand is er nog een verrassing. Hier is het Hildo Krop Museum gevestigd. De befaamde stadsbeeldhouwer van Amsterdam werd immers geboren en getogen in Steenwijk.

Meer info: museumhuizen.nl