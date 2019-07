Kjeld Nuis: ’Halve pornofilms sliden zo mijn inbox in’

„Vrouwen naakt poserend voor een spiegel. ’Vind je het wat,’ vragen ze”, zo vertelt Kjeld aan Beau Monde. „Ik antwoord nooit, waarop ik dan nog een bericht krijg: ’Je vindt het dus niks.’ Dan denk ik: meisje, wat stel jij je kwetsbaar op.”

Eind vorig jaar maakte Kjeld bekend na een relatie van vijf jaar uit elkaar te gaan met zijn ex Jill. Samen hebben ze een zoontje, Jax. „We zitten er nog middenin”, aldus Kjeld. De geruchten over een relatie met zijn teamgenoot Joy Beune staken na de breuk al snel de kop op. Of de twee echt een relatie hebben, houdt de schaatser nog altijd in het midden.