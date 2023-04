Jan Smit weg bij selectiecommissie Songfestival

Het relatief onverwachte vertrek van Jan Smit is opvallend in de week dat vanuit meerdere kampen vraagtekens worden gezet bij de keuze voor Mia en Dion.

Een woordvoerster van AvroTros ontkent dat het een direct verband houdt met het ander. „Smit heeft zijn vertrek al in het najaar binnenskamers aangekondigd”, zo meldt ze aan De Telegraaf. „We wilden dat wereldkundig maken als er een opvolger voor hem bekend was. Hij vond het na tien jaar in de selectiecommissie genoeg.”

Het vertrek van Smit is desondanks saillant te noemen. Bronnen melden aan het AD dat Jan Smit als enige van de zeskoppige selectiecommissie tegen de keuze was voor Mia Nicolai en Dion Cooper. Extra opmerkelijk is dat AvroTros communiceert dat de keus voor het inmiddels omstreden duo ’unaniem’ was.

De AvroTros-woordvoerster verdedigt dit standpunt. „Iedereen uit de selectiecommissie heeft zich achter dat besluit geschaard. Voor ons is dat unaniem.” Welke discussie daaraan vooraf gegaan is, kan ze niet zeggen. „Daar ben ik niet bij geweest.”

Vals

De afgelopen week waren Dion Cooper en Mia Nicolai het onderwerp van een nationale soap. De twee eerste live-optredens van het duo verliepen verre van vlekkeloos, terwijl een inzending enkele weken voor het Eurovisie Songfestival plaatsvindt vocaal hoort te kloppen. Hun coach Duncan Laurence liet weten nog steeds veel vertrouwen te hebben in het tweetal. In het weekend van 29 en 30 april reizen Dion en Mia af naar Liverpool was het festival wordt gehouden.

Commentator

AvroTros laat weten dat Smits besluit te stoppen met zijn commissiewerk geen gevolgen heeft voor zijn rol als commentator bij het liedjesfestijn. Ook dit jaar is hij samen met Cornald Maas tijdens de drie liveshows van de partij om de inzendingen van commentaar te voorzien.