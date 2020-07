Pierce Brosnan: geen spijt van 007 avontuur

Na zijn laatste film als Bond in Die Another Day (2002) kreeg Brosnan in 2004 telefonisch te horen dat de producers de franchise wilden rebooten en een nieuwe hoofdrolspeler wilden casten. Destijds voelde de acteur zich ’bij het grofvuil gezet’, maar anno 2020 kijkt hij er anders tegenaan.

„Er is geen spijt. Ik laat spijt niet in mijn wereld toe, dat leidt alleen maar tot meer ellende en meer spijt”, aldus de acteur.

Brosnan is juist dankbaar voor de kans die hij kreeg toen hij de rol van James Bond mocht spelen in de film Goldeneye uit 1995. „Van Bond blijf je genieten en daardoor heb ik ook een fantastische carrière gehad. Als je eenmaal het label van Bond hebt, draag je dat altijd met je mee. Dus je kan er maar beter vrede mee hebben en begrijpen wat het is om door die deuren te lopen en de rol van James Bond op te pakken.”