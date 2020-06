Roelof Hemmen blijft ochtendnieuwslezer Radio 538

„Ik ben de nieuwslezer in de ochtendshow. Punt.” Hemmen reageerde hiermee op verhalen dat hij maar tijdelijk de plek van Henk Blok in zou nemen terwijl die thuis betaald met ziekteverlof zit.

„Henk zal niet op die positie terugkeren” aldus Hemmen. „Het is mijn intentie om zo lang mogelijk te blijven en dat is ook de intentie van 538. Henk is wel nog steeds in dienst bij Talpa en hij zal zeker terugkeren bij Talpa, dat is een beetje de verwarring.”

Eind mei werd bekend dat nieuwslezer Henk Blok na zeventien jaar het team van de 538 Ochtendshow met Frank Dane ging verlaten. Hij kampte al een tijd met de ziekte sarcoïdose, een zeldzame stoornis van het afweersysteem. Blok ging met sabbatical, maar zou zoals gecommuniceerd wel in dienst blijven van Talpa.